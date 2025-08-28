Comienzan las celebraciones del Mes Patronal de Santo Cristo

Desde el 31 de agosto hasta el 21 de septiembre, el barrio Mosconi vivirá una intensa agenda de actividades religiosas en honor al santo patrono.

Hoy 10:08

El barrio Mosconi se prepara para recibir a fieles y devotos con motivo del Mes Patronal de Santo Cristo, Peregrinos de Esperanza, que se desarrollará desde el domingo 31 de agosto hasta el domingo 21 de septiembre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las celebraciones tendrán lugar en la calle Fray Mamerto Esquiú 99, y contarán con diversas actividades religiosas, misas, procesiones y encuentros comunitarios, destinados a fortalecer la fe y la tradición en la localidad.

Vecinos y visitantes están invitados a participar de este evento que se ha consolidado como un momento de encuentro espiritual y comunitario, donde la devoción y la cultura se unen para rendir homenaje al santo patrono.