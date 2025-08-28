Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 AGO 2025 | 16º
X
WhatsApp

Comienzan las celebraciones del Mes Patronal de Santo Cristo

Desde el 31 de agosto hasta el 21 de septiembre, el barrio Mosconi vivirá una intensa agenda de actividades religiosas en honor al santo patrono.

Hoy 10:08

El barrio Mosconi se prepara para recibir a fieles y devotos con motivo del Mes Patronal de Santo Cristo, Peregrinos de Esperanza, que se desarrollará desde el domingo 31 de agosto hasta el domingo 21 de septiembre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las celebraciones tendrán lugar en la calle Fray Mamerto Esquiú 99, y contarán con diversas actividades religiosas, misas, procesiones y encuentros comunitarios, destinados a fortalecer la fe y la tradición en la localidad.

Vecinos y visitantes están invitados a participar de este evento que se ha consolidado como un momento de encuentro espiritual y comunitario, donde la devoción y la cultura se unen para rendir homenaje al santo patrono.

TEMAS Iglesia Católica

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Accidente en Ruta 34: identificaron a los dos jóvenes que murieron tras chocar con un camión
  2. 2. Con goles de Messi, Inter Miami se impuso ante Orlando City y jugará la final de la Leagues Cup
  3. 3. Fatalidad: dos jóvenes motociclistas murieron tras ser atropellados por un camión
  4. 4. Jorge Newbery se quedó con el duelo ante Quimsa en el inicio del Pre-Federal “60 años de Canal 7”
  5. 5. Claudia Schiffer celebró sus 55 años con postales en traje de baño y deslumbró a sus seguidores
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT