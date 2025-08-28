Falleció el joven que cayó desde la terraza de un edificio en el Bº Ramón Carrillo

El hecho tuvo lugar en calle Rodríguez, entre Av. Belgrano y Garibaldi, alrededor de las 7:30 hs.

Un dramático hecho conmocionó esta mañana al barrio Ramón Carrillo de la ciudad Capital. Un joven cayó desde la terraza de un edificio ubicado en calle Rodríguez, entre Av. Belgrano y Garibaldi, alrededor de las 7:30 hs. Vecinos alertaron a la policía tras escuchar un fuerte golpe proveniente del techo del inmueble.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a un vecino del lugar, quien relató que al subir a su terraza colindante vio al joven tendido en estado de inconsciencia. Una ambulancia trasladó de inmediato a la víctima al Hospital Regional, donde permaneció internado en grave estado, hasta horas del mediodía que falleció.

La fiscal Celia Mussi dispuso la intervención de Criminalística y del Departamento de Homicidios y Delitos Complejos, para identificar al joven, analizar la escena, relevar cámaras de seguridad y entrevistar testigos.

El encargado del edificio aseguró desconocer la identidad del joven y mencionó que las cámaras de seguridad no funcionaban. Posteriormente, con la autorización del dueño del inmueble, se ingresó a la habitación alquilada por la víctima, donde se confirmó que se trataba de Dutto, oriundo de Santa Fe.