Policiales

Un joven cayó desde la terraza de un edificio en el Bº Ramón Carrillo y lucha por su vida

El hecho tuvo lugar en calle Rodríguez, entre Av. Belgrano y Garibaldi, alrededor de las 7:30 hs.

Hoy 11:00
Hospital Regional - Guardia

Un dramático hecho conmocionó esta mañana al barrio Ramón Carrillo de la ciudad Capital. Un joven cayó desde la terraza de un edificio ubicado en calle Rodríguez, entre Av. Belgrano y Garibaldi, alrededor de las 7:30 hs. Vecinos alertaron a la policía tras escuchar un fuerte golpe proveniente del techo del inmueble.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a un vecino del lugar, quien relató que al subir a su terraza colindante vio al joven tendido en estado de inconsciencia. Una ambulancia trasladó de inmediato a la víctima al Hospital Regional, donde permanece internado en grave estado.

La fiscal Celia Mussi dispuso la intervención de Criminalística y del Departamento de Homicidios y Delitos Complejos, para identificar al joven, analizar la escena, relevar cámaras de seguridad y entrevistar testigos.

El encargado del edificio aseguró desconocer la identidad del joven y mencionó que las cámaras de seguridad no funcionaban. Posteriormente, con la autorización del dueño del inmueble, se ingresó a la habitación alquilada por la víctima, donde se confirmó que se trataba de Dutto, oriundo de Santa Fe.

