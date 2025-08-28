Ingresar
Policiales

Auto y camioneta protagonizaron un violento choque en el barrio 8 de Abril

El accidente se registró en horas de la mañana de este jueves. Solo se registraron daños materiales.

Hoy 10:21

Los conductores de un automóvil Renault Clio y una camioneta Nissan Frontier protagonizaron un violento choque en el barrio 8 de Abril.

De acuerdo a lo informado a DiarioPanorama.com, el hecho se registró después de las nueve de la mañana de este jueves sobre calle Monteagudo, entre Independencia y Viano.

Por causas que se investigan, el auto embistió la parte trasera de la camioneta. Las imágenes evidencian el impacto y los daños sufridos por los rodados, principalmente el Renault Clio.

Afortunadamente, precisaron las fuentes, no hubo personas lesionadas.

TEMAS Accidente Barrio 8 de Abril Choque

