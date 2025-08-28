Facebook: cómo personalizar los recuerdos y evitar contenidos que prefieres olvidar

La sección “Memories” permite revivir momentos pasados, pero también puede mostrar fotos o videos incómodos.

Hoy 10:24

Los Recuerdos de Facebook son un espacio pensado para la nostalgia, donde los usuarios pueden revivir fotos, videos y publicaciones antiguas. A veces resultan tiernos o divertidos, como fotos de vacaciones soñadas o travesuras de los hijos pequeños. Sin embargo, en otros casos pueden ser molestos o dolorosos, por ejemplo, al mostrar imágenes de ex parejas que preferiríamos dejar en el pasado.

Desde Meta, la empresa que gestiona Facebook, explican que la sección “Memories” muestra publicaciones en las que fuiste etiquetado y otras vinculadas a aniversarios. Aunque no es posible desactivar los Recuerdos al 100%, sí se puede controlar qué contenidos y de qué usuarios quieres ver.

Cómo personalizar tus Recuerdos en Facebook:

Abrir la aplicación móvil de Facebook y acceder al menú (arriba a la derecha en iOS y Android). Seleccionar la opción “Recuerdos” o “Memories”. Tocar el ícono de configuración (engranaje) en la esquina superior derecha. Elegir entre “Todos los Recuerdos”, “Destacados” o “Ninguno” según tu preferencia. Para bloquear contenidos de usuarios específicos, ir a “Personas” y escribir los nombres de los contactos que quieras excluir. También se puede usar la opción “Fechas” para filtrar recuerdos en un rango temporal específico, retrocediendo incluso hasta 1900.

Con estas herramientas, los usuarios pueden seguir disfrutando de la nostalgia que ofrecen los Recuerdos de Facebook, evitando a la vez imágenes o videos que puedan resultar incómodos o inoportunos.