Higiene bucal en perros: la clave para prevenir enfermedades y mantener su bienestar

El cepillado diario de los dientes de las mascotas no solo mejora el aliento, sino que también previene enfermedades como la gingivitis y otros problemas de salud general.

Cuidar la salud bucal de los perros es fundamental para su bienestar integral. Según especialistas de Purina, la higiene dental debe realizarse a diario para prevenir la acumulación de placa y sarro, evitando complicaciones futuras. Aunque pueda parecer tedioso, mantener los dientes limpios ayuda a que la mascota no desarrolle enfermedades dentales y conserve hábitos alimenticios normales.

Enfermedades más comunes y señales de alerta

Uno de los problemas más frecuentes es la gingivitis, inflamación de las encías que, si progresa, puede provocar:

Que la mascota deje de comer.

Que mastique solo de un lado.

Pérdida de peso debido a la dificultad para alimentarse.

Ante síntomas como mal aliento, dificultad para comer o cambios en su comportamiento, se recomienda consultar de inmediato con un veterinario. Además, los especialistas sugieren revisar la boca del perro con regularidad y programar controles dentales periódicos para detectar signos tempranos de enfermedad y evitar complicaciones mayores.

Prevención y cuidados complementarios

No todos los problemas dentales son causados por enfermedades. Los dientes pueden romperse o desgastarse por masticar objetos muy duros como piedras o palos, o por accidentes mientras juegan. Por eso, es fundamental:

Revisar si hay dientes rotos o desgastados .

. Ofrecer siempre juguetes y mordedores adecuados para perros.

para perros. Mantener una rutina de cepillado regular, incluso si no se puede hacer a diario, intentando hacerlo lo más frecuente posible.

Un cuidado constante y supervisado permite que los perros mantengan una boca sana, aliento fresco y buena salud general, asegurando que su bienestar integral esté protegido.