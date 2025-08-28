El Gobierno inicia la Fase de Ejecución de la “Operación Presidente Julio Argentino Roca” en las fronteras del norte

La medida busca reforzar la vigilancia y el control en zonas no habilitadas y pasos fronterizos irregulares, con despliegue de tropas y coordinación con fuerzas de seguridad federales y provinciales.

Hoy 10:44

El Ministerio de Defensa oficializó este jueves el inicio de la Fase de Ejecución de la “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, que se extenderá desde el 27 de agosto hasta el 15 de diciembre de 2025. La resolución 727/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece el marco operativo y la articulación con fuerzas de seguridad locales y nacionales, continuando la planificación definida por la resolución 347/25.

En esta primera etapa, el despliegue se concentrará en la provincia de Salta, dentro de las áreas consideradas zonas de seguridad de fronteras. El objetivo es intensificar la vigilancia en zonas no urbanas y pasos fronterizos no habilitados, siguiendo las directrices de la Política de Defensa Nacional y la Directiva Estratégica Militar del Estado Mayor Conjunto.

El personal militar actuará junto a fuerzas federales y provinciales, coordinados por el Comando Conjunto Subordinado Zona de Frontera 1/25. Además, se implementará un sistema de registro de información y actividades para evaluar el cumplimiento de los objetivos operativos, gestionado por el Estado Mayor Conjunto y la Dirección Nacional de Planeamiento y Estrategia para la Defensa.

La resolución subraya que el operativo cuenta con aval judicial en la jurisdicción federal de Salta y que todas las acciones se ajustan a los marcos legales establecidos por las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional.

La operación también busca contribuir a la demarcación de los límites internacionales del país, en un contexto donde la vigilancia fronteriza se volvió prioritaria. A pesar de la instalación de un alambrado de dos metros de altura por 250 metros de largo en Aguas Blancas, Salta, por un valor de más de $36 millones, los pasos ilegales continúan operando, según informes recientes.

Con esta fase de ejecución, el Gobierno espera reducir la circulación por rutas informales y fortalecer la presencia del Estado en las fronteras del norte argentino, un desafío central en la seguridad y control territorial del país.