Preocupante: Francia pide a sus hospitales que se preparen para la guerra

El ministerio de Salud envió una orden para que estén listos para recibir a miles de soldados heridos. El plan prevé un escenario en el que Francia podría convertirse en la retaguardia de un conflicto generalizado en Europa.

Hoy 10:49

El gobierno francés ordenó a sus hospitales que se preparen para la guerra antes de marzo de 2026, según las instrucciones recibidas por el Ministerio de Salud.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por orden de la ministra Catherine Vautrin, los hospitales deben estar preparados para recibir a miles de soldados heridos en caso de un conflicto armado generalizado en Europa.

Una primicia de Le Canard Enchaîné, la revista francesa, destacó documentos internos que solicitan a las agencias sanitarias regionales que preparen al personal para un posible "combate importante".

En sus instrucciones, el Ministerio de Salud ha instado a los hospitales franceses a prepararse para la guerra.

El Ministerio de Sanidad requisará hospitales para la guerra en Europa.

Macron promueve el fin de la guerra en Ucrania, pero estas instrucciones ponen en duda si realmente lo cree. Su gobierno, en cualquier caso, se está armando para un conflicto generalizado, por si acaso.

Le Canard destacó una instrucción del Ministerio de Salud enviada a los directores de las agencias regionales de salud el 18 de julio. Se invita a todos a prepararse, para marzo de 2026, para un posible "combate importante", es decir, una guerra.

Bajo el mandato de la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional, dependiente del Primer Ministro en Matignon, el ministerio de Catherine Vautrin está considerando la creación de centros médicos para acoger a los pacientes que regresan de las zonas de combate.

Estos centros deberán estar ubicados cerca de una estación de autobús o tren, un puerto o un aeropuerto para "permitir el desvío de los soldados extranjeros a su país de origen". Se podrían tratar allí a unos 100 soldados al día durante dos meses consecutivos, o incluso a 250 pacientes al día durante tres días durante los "picos de actividad" para marzo de 2026. Una verdadera urgencia.

Una carta preocupante

Francia podría convertirse en la retaguardia de un conflicto a gran escala en los próximos meses. Por lo tanto, debe estar preparada para acoger a cientos de miles de soldados franceses y extranjeros heridos.

También se aborda la formación destinada a sensibilizar al personal sanitario sobre las limitaciones de la guerra, marcadas por la escasez de recursos, el aumento de las necesidades y las posibles repercusiones en el territorio francés, así como la gestión de los trastornos de estrés postraumático y el sector de la medicina física y la rehabilitación. Se insta al personal sanitario a incorporarse al Servicio de Sanidad del Ejército, independientemente de su sector de práctica.

Es totalmente normal que el país anticipe las crisis.

El periódico satírico advierte que se podría esperar que entre 10.000 y 50.000 hombres permanezcan hospitalizados durante un período de 10 a 180 días.

"En el contexto internacional que vivimos, es necesario anticipar las modalidades de apoyo sanitario en situaciones de conflicto de alta intensidad", explica el Ministerio de Sanidad en el documento.

Preguntada al respecto en BFMTV el miércoles, la ministra de Sanidad, Catherine Vautrin, no negó la existencia de esta carta.

"Los hospitales se preparan constantemente para epidemias y otras contingencias. Es perfectamente normal que el país anticipe las crisis y las consecuencias de lo que está sucediendo. Esto es parte de la responsabilidad de las administraciones centrales", declaró.

Por lo tanto, es cierto. Se insta a los hospitales franceses a prepararse para la guerra para marzo de 2026, según las instrucciones del Ministerio de Salud.



Fuente: diario Clarín