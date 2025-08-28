Influencer irlandés generó polémica tras acercarse a una tribu aislada en Papúa

El video difundido por Dara Tah provocó críticas por exponer a la comunidad indígena y fomentar debates sobre los límites del turismo extremo y la ética en redes sociales.

Un video publicado por el influencer irlandés Dara Tah el 26 de agosto de 2025 muestra cómo él y un grupo de turistas, guiados por un local, intentan acercarse a una tribu aislada en la selva de Papúa, Indonesia, ofreciendo sal como gesto de buena voluntad. La reacción de la comunidad fue hostil: uno de los líderes escupió la sal y el grupo debió retirarse rápidamente ante el riesgo de confrontación.

Las imágenes registran tensión y miedo: miembros de la tribu portaban lanzas y arcos, lo que generó alarma inmediata entre los visitantes. El guía local insistió en que se retiraran, mientras Tah reconoció que la experiencia fue “absolutamente aterradora”.

El video, que superó los medio millón de “me gusta” en TikTok, desató críticas por la exposición de la tribu y por la etiqueta de “tribu caníbal” utilizada por el influencer, sin evidencia sobre su identidad o costumbres. Usuarios y expertos destacaron que se trata de personas que viven de manera tradicional y que estos encuentros pueden ser peligrosos tanto para los visitantes como para las comunidades.

Dara Tah es conocido por su perfil de “buscador de emociones fuertes”, con antecedentes de retos extremos, incluyendo trabajar en volcanes activos, explorar islas peligrosas y participar en competiciones de alto riesgo. Su popularidad en YouTube y TikTok se ha construido sobre estas experiencias.