Anne Hathaway sufrió una terrible caída en el rodaje de El diablo viste a la moda 2

Mientras filmaba una escena como Andy Sachs, la actriz se resbaló, se cayó por las escaleras y terminó en el piso. La situación causó preocupación, pero ella se recuperó como toda una diva.

Hoy 11:22

La cuenta regresiva para el regreso de El diablo viste a la moda ya comenzó. La esperada secuela del exitoso film de 2006, protagonizado por Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci, se encuentra en pleno rodaje en Nueva York. Con varias escenas filmadas en exteriores, los fanáticos aprovechan cada oportunidad para ver de cerca al elenco y, de paso, llevarse alguna sorpresa del detrás de cámaras.

Eso fue precisamente lo que ocurrió en las últimas horas, cuando un video de Anne Hathaway se viralizó en redes sociales. La actriz, vestida como su icónico personaje Andrea “Andy” Sachs —con blusa de encaje, falda negra, tacones altos y lentes de sol—, salía de un edificio en plena filmación cuando, al bajar unos escalones, perdió el equilibrio y terminó en el suelo… con un zapato roto.

Aunque todo el equipo corrió a asistirla, Hathaway demostró profesionalismo y carisma: se levantó sola, con una sonrisa, y exclamó “¡Estoy bien!”, provocando aplausos y risas de todos los presentes. Minutos después, tras unos ajustes rápidos, el rodaje continuó sin problemas.

Las redes no tardaron en reaccionar al blooper con memes y comparaciones del tipo “Anne cayendo / Yo cayendo”, destacando el glamour con el que la actriz sorteó el incidente.

En cuanto a la película, la fecha de estreno está fijada para el 1 de mayo de 2026, según Variety. La historia seguirá a Miranda Priestly (Streep) en el ocaso de su carrera, enfrentándose al declive de las revistas tradicionales y compitiendo con Emily Charlton (Blunt), ahora una ejecutiva de alto rango, por los codiciados dólares de la publicidad.

Anne Hathaway

El elenco original regresa con Hathaway, Streep, Blunt, Tucci y Tracie Thoms, mientras que se suman Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Pauline Chalamet, Justin Theroux, Helen J. Shen, BJ Novak y Conrad Ricamora. En la dirección vuelve David Frankel, acompañado por la productora Wendy Finerman y la guionista Aline Brosh McKenna, responsables de la primera entrega.