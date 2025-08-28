“La gente dice que es el almamula”: la palabra del dueño del campo donde aparecen animales mutilados

Eduardo Maidana habló con Radio Panorama y se refirió al extraño suceso que hace poco más de un mes se viene repitiendo en campos que tiene en la zona rural de Tintina. “Es algo increíble”, precisó.

Hoy 11:12

Una serie de hechos inquietantes viene sacudiendo la tranquilidad de la zona rural de Tintina. En la estancia Dos Leones, propiedad de Eduardo Maidana, se ha registrado en las últimas semanas la misteriosa muerte de al menos doce animales vacunos mutilados, sin que hasta el momento exista una explicación clara sobre lo sucedido.

Maidana habló este jueves con Radio Panorama y expresó su desconcierto por lo sucedido y las múltiples versiones que se tejieron en torno a lo sucedido. “La gente dice que es el almamula”, asegura, mientras reitera lo raro de la situación.

Según relató el hombre, todo comenzó hace poco más de un mes, cuando comenzaron a ver a los animales mutilados. Lo que resulta perturbador, según el testimonio, es que las reses muertas presentan únicamente un pequeño orificio en la zona de la boca, sin otras heridas visibles.

Al abrirlos, da la impresión de que les han extraído la sangre y hasta las vísceras, dejando los cuerpos prácticamente vacíos. "No es algo habitual ni natural. Los cadáveres tampoco desprenden olor alguno, y lo más extraño es que no son tocados por los animales carroñeros. Simplemente permanecen intactos en el campo", detalló propietario de la estancia.

"Es algo que nos desborda. No me queda más que asociarlo a cuestiones que, sinceramente, parecen sobrenaturales. En horas de la noche se divisan luces extrañas", manifestó el propietario de la estancia.