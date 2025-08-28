Se sorteó la Fase Liga de la Champions League 2026: el recorrido de cada equipo

En Mónaco, se dieron a conocer los enfrentamientos de los 36 equipos.

Con el formato de liga que se estrenó la temporada pasada y llegó para quedarse, ya se conocen los 36 equipos clasificados y sus respectivos cruces de la Champions League.

El año pasado, la Champions dejó atrás la tradicional fase de grupos y pasó al formato de liga. En el mismo, cada equipo juega ocho partidos ante rivales al azar, cuatro de local y cuatro de visitante. Eso sí, cada equipo se cruzará con dos rivales del Bombo A, dos del Bombo B, dos del Bombo C y dos del Bombo D. Además, nadie tendrá exactamente los mismos rivales que otro equipo, dando enfrentamientos nuevos semana a semana.

De este modo, todos los puntos que vayan consiguiendo los equipos irán a parar a una tabla general, con los 26 equipos. Al final de esta fase, los ocho mejores se clasifican directo a octavos de final, y del 9° al 24° lugar deben afrontar un playoff previo, que incluye partidos de ida y vuelta para determinar los otros ocho clasificados. En cuanto a los mata-mata, todo seguirá igual: octavos, cuatros y semifinal se disputarán en eliminatorias a doble partido, mientras que la final se jugará en sede neutral. Del 25° al 36° quedan eliminados.

Eso sí, a diferencia de la edición anterior, esta vez se premiará a los equipos que terminen mejor ubicados en la tabla, ya que aquellos que finalicen en los primeros lugares tendrán el beneficio de definir las series mata-mata en condición de local. De esta forma, se busca que los clubes se esfuercen por sacar la mayor cantidad de puntos en la fase de liga.

Así quedó la fase de liga

Como cada equipo del Bombo A (mejores clasificados de la UEFA) deberá a enfrentar a dos de su mismo escalón, quedaron pautados varios encuentros impresionantes.

Los cruces de los grandes equipos en la Champions League

Bayern Munich: Chelsea, PSG, Brujas, Arsenal, Sporting Lisboa, PSV, Union SG y Pafos.

Chelsea: Barcelona, Bayern Munich, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos y Qarabag.

Real Madrid: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, O. Marsella, Olympiacos, Monaco, Kairat Almaty.

Inter: Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético Madrid, Slavia Praga, Ajax,

Borussia Dortmund: Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Club, Copenhague.

Liverpool: Real Madrid, Inter, Atletico Madrid, Frankfurt, PSV, O. Marsella, Qarabag, Galatasaray.

Barcelona: PSG, Chelsea, Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague, Newcastle.

PSG: ﻿Barcelona, Bayern Munich, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting Lisboa, Newcastle, Athletic Bilbao.

Manchester City: Borussia Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo Glimt, Galatasaray y Monaco.

Arsenal: Bayern Munich, Inter, Atlético Madrid, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Kayrat Almati y Athletic Bilbao.

Juventus: Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting Lisboa, Bodo Glimt, Pafos y Monaco.

Atlético Madrid: Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo Glimt, PSV, Union SG y Galatasaray.

O. Marsella: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brujas, Ajax, Sporting Lisboa, Newcastle y Union SG.

Tottenham: Borussia Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Praga, Bodo Glimt, Copenhague y Monaco.

Ajax: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Marsella, Galatasaray y Qarabag.