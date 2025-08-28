Scaloni definió los 29 convocados de la Selección Argentina para la última doble fecha de Eliminatorias

Con sorpresas y ausencias de peso, el DT confirmó la lista para enfrentar a Venezuela y Ecuador. Entre los citados aparecen Claudio Echeverri, Alan Varela y José Manuel “Flaco” López, mientras que quedaron afuera Medina y Ángel Correa.

Lionel Scaloni anunció la lista definitiva de 29 convocados de la Selección Argentina para afrontar la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Albiceleste recibirá a Venezuela el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el Monumental y visitará a Ecuador el martes 9 en Quito, desde las 20.00.

El entrenador sorprendió con la inclusión de José Manuel “Flaco” López, de gran presente en Palmeiras, donde acumula 17 goles en 46 partidos en 2025. El delantero le ganó la pulseada a Valentín Castellanos y expresó su felicidad tras la convocatoria: “Siempre creí que iba a llegar mi oportunidad, no sabía que sería tan pronto, pero estoy listo para aprovecharla”.

Además, Alan Varela (Porto) se metió en la lista para reemplazar a Enzo Fernández, sancionado por dos fechas, mientras que el Diablito Echeverri (Bayer Leverkusen) tendrá su primera chance de sumar minutos en la Mayor. Por otra parte, entre los que no pasaron el corte están Facundo Medina, sorpresivamente marginado, y Ángel Correa, que pese a su buen inicio en Tigres de México quedó fuera de la consideración.

La Albiceleste buscará cerrar las Eliminatorias con dos triunfos para asegurar su lugar en la cima de la tabla y llegar con confianza al inicio de la preparación para el Mundial 2026.