Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 AGO 2025 | 24º
X
Mascotas

Buscan a la familia de un caniche encontrado accidentado en calle Magallanes

El perrito, de aproximadamente ocho meses, fue rescatado y actualmente se encuentra en tránsito en una veterinaria.

Hoy 12:47
Perrito

Un caniche macho de unos 8 meses fue encontrado este miércoles accidentado en la intersección de Magallanes y el canal, en la ciudad Capital de Santiago del Estero. Por su aspecto cuidado, los rescatistas creen que tiene familia y apelan a la solidaridad de la comunidad para dar con ellos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Actualmente, el animal se encuentra en tránsito en la veterinaria Del Sol, ubicada en Yapeyú y Aguirre, donde recibe atención y cuidados. Desde el lugar invitaron a que quienes lo reconozcan como propio se acerquen a verlo.

En caso de que no aparezcan sus dueños, los rescatistas buscan una familia responsable que quiera adoptarlo y darle un hogar definitivo.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Accidente en Ruta 34: identificaron a los dos jóvenes que murieron tras chocar con un camión
  2. 2. Con goles de Messi, Inter Miami se impuso ante Orlando City y jugará la final de la Leagues Cup
  3. 3. Fatalidad: dos jóvenes motociclistas murieron tras ser atropellados por un camión
  4. 4. “La gente dice que es el almamula”: la palabra del dueño del campo donde aparecen animales mutilados
  5. 5. Un joven cayó desde la terraza de un edificio en el Bº Ramón Carrillo y lucha por su vida
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT