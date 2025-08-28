Buscan a la familia de un caniche encontrado accidentado en calle Magallanes

El perrito, de aproximadamente ocho meses, fue rescatado y actualmente se encuentra en tránsito en una veterinaria.

Hoy 12:47

Un caniche macho de unos 8 meses fue encontrado este miércoles accidentado en la intersección de Magallanes y el canal, en la ciudad Capital de Santiago del Estero. Por su aspecto cuidado, los rescatistas creen que tiene familia y apelan a la solidaridad de la comunidad para dar con ellos.

Actualmente, el animal se encuentra en tránsito en la veterinaria Del Sol, ubicada en Yapeyú y Aguirre, donde recibe atención y cuidados. Desde el lugar invitaron a que quienes lo reconozcan como propio se acerquen a verlo.

En caso de que no aparezcan sus dueños, los rescatistas buscan una familia responsable que quiera adoptarlo y darle un hogar definitivo.