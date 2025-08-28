"La opereta de esta semana no es más que otro item, esperemos que todo se aclare"

El presidente Javier Milei se refirió al escándalo por las coimas en el Andis ante empresarios en el almuerzo del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción.

El presidente Javier Milei dijo que el caso de los audios de Diego Spagnuolo es “una opereta de la política más rancia”. El mandatario hizo estas declaraciones ante empresarios, en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción.

El Presidente también habló sobre el ataque que sufrió ayer en Lomas de Zamora, durante una actividad de campaña para la elecciones legislativas bonaerenses: “No nos vamos a dejar amedrentar con acciones cobardes”.

Además defendió los resultados de su programa económico y le advirtió a la oposición: “Si no logramos sostener los vetos, los vamos a judicializar”.

Milei dijo sobre la causa de las presuntas coimas, a cargo del juez, Sebastián Casanello, y del fiscal, Franco Picardi: “Lamentamos que los jueces pierdan tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de dedicarse a perseguir el crimen”.

El Presidente criticó: “La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Nos encontramos a disposición y esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible”.

Milei criticó: “Cuando lanzamos la campaña inventaron salvajadas de venta de órganos y que permitiríamos que los chicos compren armas por Internet. Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida por frenar el proceso de cambio que el país está atravesando”.