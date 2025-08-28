River busca cortar su mala racha en Mendoza y avanzar en la Copa Argentina: cómo le fue en los últimos partidos

Con Marcelo Gallardo al mando, el Millonario enfrenta a Unión este jueves desde las 21.15 en el estadio Malvinas Argentinas, por los octavos de final. En su “segunda casa”, River quiere volver a ganar tras varias caídas dolorosas.

Hoy 12:48

El River Plate de Marcelo Gallardo se juega mucho más que la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina. Este jueves, desde las 21.15 y con transmisión de TyC Sports, el equipo enfrentará a Unión de Santa Fe en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, escenario que durante años fue una fortaleza, pero que en los últimos tiempos se transformó en un terreno de frustraciones.

El histórico ciclo de Gallardo construyó parte de su leyenda en esta ciudad, con 13 victorias consecutivas y títulos inolvidables, como la Supercopa Argentina 2018 ante Boca y las finales de Copa Argentina 2017 y 2019. Sin embargo, desde su salida a fines de 2022 y el posterior paso de Martín Demichelis, River perdió el invicto en Mendoza y sufrió cuatro golpes fuertes, incluidas dos eliminaciones tempranas de la Copa Argentina y una derrota 2-1 contra Godoy Cruz que derivó en la salida de su anterior DT.

En su regreso, Gallardo tampoco logró torcer la historia: perdió ante Independiente Rivadavia y frente a la Lepra en un partido que terminó en escándalo, mientras que en el último antecedente apenas rescató un 0-0 ante Godoy Cruz. Este jueves, con entradas agotadas y más de 3.000 hinchas presentes en la previa, el Millo buscará recuperar su mística en Mendoza y meterse entre los ocho mejores, donde ya espera Racing, con un cruce que promete alto voltaje.