El gobernador Zamora recorrió la obra del Hospital Universitario de Clínicas

Hoy 12:54

El gobernador Gerardo Zamora, acompañado por la senadora Claudia de Zamora y el jefe de Gabinete, Elías Suárez, visitó este jueves por la mañana la obra del futuro Hospital Universitario de Clínicas de Santiago del Estero, ubicado en la ciudad de La Banda, complejo que tiene una superficie cubierta de aproximadamente 17.000 metros cuadrados y constituye un proyecto estratégico impulsada por el Gobierno de la provincia que será operado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional.

También fueron parte del recorrido los ministros de Obras Públicas, Aldo Hid, y de Salud, Natividad Nassif; el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín; el secretario de Salud, Gustavo Sabalza; el rector de la Unse, Héctor Paz; el decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Hugo Marcelino Ledesma, y el encargado de la obra, Omar Salas, entre otros integrantes de la empresa a cargo de la construcción.

El recorrido comenzó por el área de educación, donde los responsables de la ejecución explicaron las distintas características de estos espacios, con imágenes ilustrativas de las diferentes áreas en cada piso.

Luego las autoridades pasaron al sector donde se emplazará el hospital, donde se pudo observar el avance de la construcción, los distintos espacios y toda su infraestructura, con tecnología de avanzada que lo convertirá en uno de los hospitales de clínica más modernos del país.

Descripción

El Edificio Hospital tiene un diseño riguroso y lineal que responde a la lógica de los procesos clínicos y asistenciales. Mientras que el edificio Docencia tiene formas elípticas y mayor flexibilidad espacial, que simboliza el dinamismo del conocimiento y el debate académico.

Ambos volúmenes, distintos pero complementarios, se relacionan a través de una plaza pública central, concebida como espacio de encuentro, descanso y circulación para pacientes, acompañantes, profesionales, docentes y estudiantes. Este ámbito, enriquecido con vegetación autóctona, áreas de estar y servicios gastronómicos, incorpora estrategias de sombra y confort climático, fundamentales en el contexto cálido y soleado de Santiago del Estero. La vinculación entre ambos edificios se potencia mediante dos puentes peatonales elevados, que facilitan la articulación funcional y simbólica entre salud y educación.

El Edificio Hospital es de carácter lineal y desarrollado en planta baja y seis niveles superiores. Se organiza en tres franjas longitudinales: Sur: espacios públicos, halles, esperas y terrazas con acceso directo desde la plaza. Centro: bloque asistencial y técnico con 4 ascensores de pasajeros, 5 camilleros y 3 montacargas, y Norte: servicios generales, abastecimiento y áreas de procesamiento, conectados a la playa de carga y descarga.

Con una organización vertical funcional con planta baja, donde se encontrarán la recepción y admisión, 12 consultorios externos, diagnóstico por imágenes (RM, TC, RX, mamografía, ecografía, ergometría), urgencias, rehabilitación, acceso de ambulancias, abastecimiento, residuos y edificio de energía.

Primer Piso: área quirúrgica (2 quirófanos grandes, 5 medianos, 1 de hemodinamia, 1 de litotricia, 2 de endoscopía), 11 camas de recuperación, farmacia, morgue y autopsias.

Segundo Piso: laboratorios (clínico y anatomía patológica), esterilización, salas de máquinas, servidores, comedor y terrazas de personal.

Tercer Piso: unidades críticas (UTI, UC, TI y HD) con 32 camas en boxes individuales; dormitorios y estares de guardia.

Cuarto Piso: internación con 48 camas en habitaciones dobles con baño privado, lavadero y ropería.

Quinto Piso: internación con 48 camas en habitaciones dobles, cocina y servicios complementarios.

Sexto Piso: maternidad con 3 salas TPR, 2 quirófanos obstétricos, 1 neonatal; neonatología con 14 puestos diferenciados, mantenimiento y salas de máquinas.

Por otro lado, el Edificio Docencia es de morfología elíptica y cuatro niveles, se organiza alrededor de un patio central con escalera escultórica, potenciando la interacción y la transparencia espacial.

Planta Baja: hall de ingreso, admisión, cafetería, auditorio, guardería compartida con el hospital, áreas de estar y estudio.

Primer Piso: laboratorios de simulación clínica para entrenamiento y práctica profesional.

Segundo Piso: 6 aulas para 25 alumnos cada una, salas de docentes e investigadores.

Tercer Piso: dirección y administración, áreas de epidemiología, estadística, sala de situación y 12 puestos de telemedicina.