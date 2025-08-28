Ingresar
Mariano Marcos tras su arribo a las formativas de Quimsa: "El objetivo será a largo plazo"

El entrenador de la Fusión expresó su entusiasmo por el desafío que afrontará.

Hoy 13:11
Mariano Marcos

El flamante entrenador de la Liga de Desarrollo y nuevo coordinador general de la Fusión, Mariano Marcos, dialogó sobre su arribo a la institución y expresó su entusiasmo por el desafío que afrontará.

El ex coordinador de selecciones formativas de Argentina dijo "Llego a uno de los clubes más importantes del País, en el desarrollo de las formativas para seguir con el trabajo que vienen cumpliendo Marcelo Zanni y Cristian Suárez, buscar mejorar la técnica individual y la lectura de juego para cada integrante del plantel de La Liga de Desarrollo e involucrarme con las distintas categorías del club. Ver la manera de formar una especie de academia para los juveniles, que cada chico tenga la posibilidad de ir creciendo día a día y que sea un punto de referencia para este sector de Argentina"

El Rosarino agregó "El objetivo será a largo plazo, seguir formando chicos que puedan estar presentes en distintos niveles, lo que no quita la posibilidad de ir mejorando día a día para competir de igual a igual contra cualquier equipo", cerró el entrenador que estará al mando de la Liga de Desarrollo 2025/26.

