“La competencia desleal de plataformas perjudica al servicio de taxis”

El delegado de la Federación de Propietarios de Radiotaxis Luciano Ledesma advirtió en diálogo con Radio Panorama sobre la merma del 45% en la actividad y pidió regulación para frenar la competencia de plataformas como Uber.

Hoy 13:36

El delegado de la Federación de Propietarios de Radiotaxis, Luciano Ledesma, visitó los estudios de Radio Panorama y se refirió a la reciente actualización tarifaria en el sector, además de la situación crítica que atraviesan los taxistas en la provincia.

Ledesma señaló que la actividad ha sufrido una merma del 45% debido a la pérdida de rentabilidad provocada por vehículos particulares que ejercen el transporte sin la habilitación correspondiente.

Respecto al avance de plataformas como Uber, expresó: “La competencia desleal termina perjudicando a quien presta un servicio. Al proliferar vehículos particulares que, a través de una plataforma intermediaria, ofrecen traslados, terminan generando un robo hormiga en todo el país, afectando de manera directa a quienes trabajan dentro de la normativa”.

El delegado también explicó que los taxistas deben cumplir con obligaciones impositivas que no se aplican a los conductores informales.

“Pagamos tres tipos de impuestos: nacional, provincial y municipal. Y, de repente, alguien con un vehículo particular realiza la actividad, no tiene que pintar su coche —depreciando su valor— y comienza a trabajar. Primero se sanciona la ordenanza, luego se promulga por el Ejecutivo y así se toma orden público el cuadro tarifario”, explicó.

A pesar de las dificultades, Ledesma destacó algunos avances en la regulación: “Se ha contemplado hasta 10 años de antigüedad para los vehículos que quieran ingresar al sistema, con el objetivo de cuidar a quienes ya están y brindar la posibilidad a nuevos interesados”.

Finalmente, el delegado advirtió que el sector del taxi subsiste día a día, por lo que considera fundamental proteger la actividad formal frente al crecimiento del transporte informal a través de plataformas digitales.