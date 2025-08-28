Tres estrenos renuevan la cartelera de Cine Sunstar

Llegan Rosario: Herencia sangrienta, Atrapado robando y Mascotas al rescate. Entra en la nota y disfrutá de los avances.

Hoy 13:46

Como cada semana, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, son tres las novedades que se suman a la grilla de propuestas para los amantes del séptimo arte.

Atrapado robando. Hank Thompson era un fenómeno del béisbol en el colegio que ya no puede jugar, pero en todo lo demás le va bien. Tiene una novia estupenda, es camarero en un bar de mala muerte de Nueva York y su equipo favorito está de racha. Cuando su vecino punk-rock Russ le pide que le cuide a su gato durante algunos días, Hank se ve de repente atrapado en medio de un grupo de peligrosos gángsters. Todos quieren algo de él; el problema es que él no sabe por qué. Mientras Hank intenta escapar, tendrá que emplear toda su habilidad para mantenerse con vida el tiempo suficiente para averiguarlo.

Rosario: Herencia maldita. La agente de bolsa de Wall Street Rosario Fuentes regresa al departamento de su abuela tras su repentina muerte. Mientras organiza sus pertenencias, descubre una habitación secreta repleta de objetos ocultistas vinculados a oscuros rituales generacionales. A medida que fenómenos sobrenaturales comienzan a acecharla, Rosario deberá enfrentarse a los secretos enterrados de su familia y descubrir la verdad sobre los sacrificios y decisiones que marcaron su destino.