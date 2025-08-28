Franco Colapinto elogió a Mastantuono y contó una divertida anécdota en el Bernabéu

El piloto argentino de Alpine estuvo presente en el debut del juvenil de 18 años en el Real Madrid ante Osasuna y relató un momento gracioso que vivió con los hinchas. Además, celebró el gran presente del ex-River.

En la previa del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, Franco Colapinto se tomó un tiempo para hablar de su tocayo, Franco Mastantuono, la nueva joya argentina del Real Madrid. El piloto de Alpine estuvo en el Santiago Bernabéu el pasado martes, día del debut del juvenil de 18 años, y compartió una anécdota divertida sobre su experiencia en el estadio.

"Fui a ver a Mastantuono y empezaron a gritar ‘Franco, Franco’ y yo decía ‘gracias, gracias’", contó Colapinto entre risas sobre la confusión de los hinchas que, en realidad, ovacionaban al ex-River. Además, destacó la actuación del mediapunta: “Un capo, la verdad que la rompió. Tuvo un buen debut. Seguro que está cumpliendo un sueño”.

Mastantuono, que el domingo pasado fue titular en la goleada 3-0 ante Real Oviedo, atraviesa un gran momento bajo la conducción de Xabi Alonso. Colapinto, orgulloso, agregó: “Me pone muy feliz que un argentino llegue al máximo nivel y que esté jugando en un club con tanta historia. Como compatriota, te llena de orgullo”.

Ambos “Francos” tendrán un fin de semana cargado de actividad: Colapinto buscará sus primeros puntos con Alpine en el GP de Zandvoort, mientras que Mastantuono podría sumar minutos este sábado, cuando el Real Madrid reciba a Mallorca desde las 16.30, por la tercera fecha de La Liga.