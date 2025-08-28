Insólita persecución en Pinto: una pareja fue detenida con dos animales vacunos en el baúl del auto

La Policía los persiguió desde la zona rural de Villa Unión hasta cercanías de la localidad de Icaño.
Una pareja que circulaba en un automóvil evitaron llamativamente un control policial de rutina cerca de Villa Unión. Cuando los efectivos los quisieron hacer detener su marcha y huyeron velozmente del lugar.
De inmediato se inició una persecución, que incluyó varios caminos rurales, y terminó en ruta cerca de la localidad de Icaño, a casi 50 km del control policial evadido.
Durante la huida, en el camino la pareja arrojó los animales vacunos y continuaron la fuga, hasta que pudieron ser reducidos.
Ambos fueron trasladados a sede policial de la Departamental 14 de Pinto, que se hizo cargo por jurisdicción. Según trascendió la fiscalía de turno de Añatuya, les endilgaría a los mismos causa por el delito de abigeato y resistencia a la autoridad.