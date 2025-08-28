Añatuya: dos pumas fueron rescatados y trasladados en la Fundación Mundo Sano

Los ejemplares, considerados especie en peligro de extinción, permanecen bajo cuidados especiales hasta ser retirados por personal de Fauna de la Provincia.

Hoy 15:16

Dos ejemplares de puma fueron rescatados en Añatuya y actualmente reciben atención especializada en la Fundación Mundo Sano, que funciona como hospital de tránsito para animales silvestres. Allí son evaluados y estabilizados mientras se espera la intervención de Fauna de la Provincia.

Desde la institución destacaron la importancia de proteger a esta especie, cuya población se encuentra amenazada. Además, hicieron un llamado a la comunidad para evitar interacciones directas con los animales y no intentar capturarlos por cuenta propia.

La Fundación Mundo Sano advirtió que los visitantes deberán ingresar acompañados de un adulto responsable si desean observar a los pumas. No se permitirá que niños se acerquen solos a las jaulas, medida que busca prevenir accidentes y resguardar tanto a las personas como a los animales.