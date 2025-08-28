Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 AGO 2025 | 27º
X
WhatsApp

Añatuya: dos pumas fueron rescatados y trasladados en la Fundación Mundo Sano

Los ejemplares, considerados especie en peligro de extinción, permanecen bajo cuidados especiales hasta ser retirados por personal de Fauna de la Provincia.

Hoy 15:16
Animales

Dos ejemplares de puma fueron rescatados en Añatuya y actualmente reciben atención especializada en la Fundación Mundo Sano, que funciona como hospital de tránsito para animales silvestres. Allí son evaluados y estabilizados mientras se espera la intervención de Fauna de la Provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde la institución destacaron la importancia de proteger a esta especie, cuya población se encuentra amenazada. Además, hicieron un llamado a la comunidad para evitar interacciones directas con los animales y no intentar capturarlos por cuenta propia.

La Fundación Mundo Sano advirtió que los visitantes deberán ingresar acompañados de un adulto responsable si desean observar a los pumas. No se permitirá que niños se acerquen solos a las jaulas, medida que busca prevenir accidentes y resguardar tanto a las personas como a los animales.

TEMAS Añatuya

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Accidente en Ruta 34: identificaron a los dos jóvenes que murieron tras chocar con un camión
  2. 2. “La gente dice que es el almamula”: la palabra del dueño del campo donde aparecen animales mutilados
  3. 3. Falleció el joven que cayó desde la terraza de un edificio en el Bº Ramón Carrillo
  4. 4. Con goles de Messi, Inter Miami se impuso ante Orlando City y jugará la final de la Leagues Cup
  5. 5. Fatalidad: dos jóvenes motociclistas murieron tras ser atropellados por un camión
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT