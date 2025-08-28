Ingresar
Un nene de 8 años fue asistido por policías al saltar de una casa en llamas

Un incendio en Nueva Jersey movilizó a la Policía, los Bomberos y la Cruz Roja. El pequeño fue rescatado por dos oficiales y un vecino cuando escapaba del fuego.

Hoy 15:47

Un dramático rescate ocurrió este lunes por la mañana en la ciudad de Asbury Park, Nueva Jersey, cuando un nene de 8 años logró salvar su vida al saltar desde la ventana del segundo piso de su vivienda en llamas.

El hecho se registró alrededor de las 9 en una casa ubicada en el 510 de Prospect Avenue. Al arribar, efectivos de la Policía local encontraron la propiedad envuelta en humo y fuego. En ese momento, el menor apareció por una ventana y se arrojó al vacío, siendo contenido por los oficiales Dewitt Bacon y John Walsh, junto con un vecino identificado como Joseph Dunbar.

El niño fue asistido inmediatamente por el cuerpo de Bomberos y trasladado a un hospital para ser tratado por inhalación de humo. Mientras tanto, las dotaciones lograron controlar el incendio y evitar su propagación.

Las causas del siniestro aún son investigadas por peritos del condado de Monmouth. En el lugar también trabajaron los Servicios Sociales y la Cruz Roja Americana, que brindaron asistencia a los residentes afectados y ayuda para su alojamiento.

