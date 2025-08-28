Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 AGO 2025 | 28º
X
Locales

Minino Garay trae a Santiago del Estero su innovador show Speaking Tango

La cita será el viernes 13 de septiembre con una única función en Sixto Espacio Cultural, desde las 22 horas.

Hoy 16:36
Minino Garay

El próximo viernes 13 de septiembre, el reconocido percusionista y compositor argentino Minino Garay presentará en Santiago del Estero su proyecto Speaking Tango, en una única función en Sixto Espacio Cultural.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Radicado en Francia desde hace varios años, Garay regresa al país con una propuesta artística que fusiona la poesía hablada, el espíritu del tango y la libertad del jazz, generando una experiencia musical que rompe moldes y sorprende por su frescura.

De París a Santiago: un viaje musical

La velada contará con la participación de destacados músicos locales e internacionales como Diego Bravo (teclados y voz), Bruno Cravero (piano y voz), Fernando Bovarini (bajo), Minino Garay (batería, percusión y voz).

Además, será parte del espectáculo la cantante Alex Pandev, invitada especial que aportará su impronta a esta noche de música, poesía y fusión cultural.

Una oportunidad imperdible

Speaking Tango ya ha recorrido escenarios de Europa y América, cautivando al público con su originalidad. Ahora, Santiago del Estero tendrá el privilegio de disfrutar en vivo un espectáculo que promete ser un puente artístico entre París y nuestra provincia.

TEMAS Jazz Minino Garay

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Accidente en Ruta 34: identificaron a los dos jóvenes que murieron tras chocar con un camión
  2. 2. Falleció el joven que cayó desde la terraza de un edificio en el Bº Ramón Carrillo
  3. 3. “La gente dice que es el almamula”: la palabra del dueño del campo donde aparecen animales mutilados
  4. 4. Fatalidad: dos jóvenes motociclistas murieron tras ser atropellados por un camión
  5. 5. Con goles de Messi, Inter Miami se impuso ante Orlando City y jugará la final de la Leagues Cup
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT