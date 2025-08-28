Violencia en la UBA: discusión entre estudiantes libertarios y peronistas terminó a los golpes

Un enfrentamiento entre agrupaciones políticas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) derivó en golpes de puño y empujones. La institución repudió los hechos y adelantó que aplicará sanciones una vez identificados los responsables.

Hoy 18:00

Este jueves, estudiantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y de la agrupación libertaria Somos Libres protagonizaron incidentes en los pasillos de la Facultad de Derecho de la UBA.

Según testigos, todo comenzó con pintadas en los carteles de la JUP, lo que desencadenó una serie de insultos, empujones y golpes. El conflicto escaló cuando militantes peronistas colgaron su bandera sobre el stand de los libertarios.

En redes sociales, desde Somos Libres denunciaron una “disputa por el espacio de las mesas partidarias” y acusaron a los militantes kirchneristas de actuar con “intolerancia y patoterismo”.

La reacción de la UBA

Ante los hechos, la Facultad de Derecho emitió un comunicado en el que expresó:

“Repudiamos los hechos de violencia. La intolerancia no es admisible en una universidad pública y plural. Una vez recibidas las denuncias correspondientes, se aplicará el régimen disciplinario vigente”.

Además, la institución recordó que la universidad “es un espacio plural donde conviven distintas disciplinas y perspectivas”, y remarcó que “no puede admitirse la intolerancia”.

El Gobierno apuntó contra la UBA

El episodio se produjo un día después de la tensa caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora, que también terminó en incidentes con manifestantes opositores.

Tras la pelea en Derecho, el Ministerio de Capital Humano responsabilizó al rector de la UBA por la seguridad de los estudiantes dentro del establecimiento.

“La integridad física de los alumnos es responsabilidad de las autoridades universitarias, en el marco de su autonomía. El rector puede solicitar la intervención de fuerzas de seguridad”, advirtió la cartera en un comunicado.

El Gobierno, sin embargo, no mencionó las agresiones que recibió la JUP durante el enfrentamiento.