La Selección Argentina jugará contra Venezuela y Puerto Rico en la fecha FIFA de octubre

Con la clasificación al Mundial 2026 asegurada, la Scaloneta disputará dos amistosos en Estados Unidos: enfrentará a Venezuela en Miami y a Puerto Rico en Chicago, como parte de la preparación para la Copa del Mundo.

Hoy 19:08

La Selección Argentina ya tiene definidos a sus próximos rivales para la fecha FIFA de octubre. Con la clasificación asegurada al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará dos amistosos en territorio norteamericano: el 10 de octubre se medirá ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que el 13 jugará contra Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

El anuncio lo realizó Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, quien explicó que estos encuentros forman parte de la planificación de la preparación rumbo a la próxima Copa del Mundo. “La próxima fecha FIFA será en Estados Unidos en octubre. Nos estamos poniendo a trabajar en la logística, pero sobre todo pensando en las bases del Mundial”, señaló.

En un principio, los rivales apuntados eran México y Corea del Sur, pero por cuestiones de agenda la AFA debió modificar la planificación. Después de estos amistosos, la Albiceleste continuará con su gira internacional en noviembre, cuando se presentará en Luanda para enfrentar a un rival a definir y luego viajará a Kerala, India, donde disputará otro amistoso el 14 del mes.

