Incidentes en Corrientes: evacuaron a Karina Milei y Martín Menem durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza

La caravana libertaria encabezada por Karina Milei, Martín Menem y el candidato Lisandro Almirón terminó con disturbios y dos detenidos en Corrientes, a días de las elecciones provinciales.

Hoy 19:13

En la previa de las elecciones a gobernador en Corrientes, La Libertad Avanza sufrió nuevos incidentes en una de sus recorridas de campaña. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el candidato provincial Lisandro Almirón fueron evacuados por seguridad tras los disturbios.

De acuerdo con las imágenes difundidas, un grupo de manifestantes comenzó a increpar a la comitiva con gritos y empujones. La situación obligó a la custodia oficial a sacar rápidamente a los dirigentes en vehículos oficiales.

Fuentes locales señalaron que organizaciones que reclaman por mejoras en las partidas para discapacidad mantenían una protesta en la zona y, al enterarse de la caravana, decidieron interrumpir el acto. Los choques comenzaron cuando militantes libertarios respondieron a las provocaciones.

El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal, con apoyo de la Policía de Corrientes, y dejó como saldo dos personas detenidas vinculadas a organizaciones kirchneristas.

El rol de Iñaki Gutiérrez y la tensión en el lugar

Uno de los momentos más tensos fue protagonizado por el influencer libertario Iñaki Gutiérrez, quien increpó a un camarógrafo acusado de haber pateado un auto oficial. “Están muy equivocados si creen que por hacer periodismo pueden dañar vehículos de la comitiva”, señaló.

Antecedente: el ataque en Lomas de Zamora

El hecho ocurrió apenas 24 horas después de los incidentes en Lomas de Zamora, donde la caravana presidencial de Javier Milei fue atacada con insultos y piedras. El mandatario, su hermana y dirigentes como José Luis Espert tuvieron que ser evacuados de urgencia.

Por esa agresión hay tres personas detenidas: Thiago Román Florentín, militante del MTR, acusado de arrojar objetos contundentes.

Diego Martín Paz, barrabrava disidente de Arsenal con antecedentes policiales y derecho de admisión vigente.

José Marcelino Dabrowsky, señalado por bloquear el paso de la comitiva, aunque sin medidas judiciales en su contra.

Elecciones en Corrientes bajo tensión

Los episodios de violencia en Corrientes y Buenos Aires ocurren en la recta final hacia las elecciones provinciales, en un clima político marcado por la polarización y la conflictividad en los actos de campaña.