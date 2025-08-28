Cuello y Wanchope calientan la previa del clásico entre San Lorenzo y Huracán

Los delanteros del Ciclón y del Globo anticiparon lo que será el duelo del sábado en el Nuevo Gasómetro.

En la antesala del clásico de barrio más grande del mundo, Alexis Cuello y Ramón “Wanchope” Ábila, figuras de San Lorenzo y Huracán, protagonizaron una conferencia de prensa organizada por la Liga Profesional. El encuentro entre el Ciclón y el Globo se disputará este sábado a las 14.45 en el Nuevo Gasómetro y promete emociones fuertes.

Cuello, que volverá al once titular tras cumplir una fecha de suspensión, se mostró confiado en las posibilidades del equipo dirigido por Damián Ayude: “Nosotros lo tomamos con la responsabilidad que conlleva. Es muy importante ir partido a partido. Tenemos un equipo trabajador y humilde. Lo afrontamos como un clásico: un partido aparte que tenemos que ir a buscar”, señaló el atacante azulgrana.

Por su parte, Wanchope Ábila habló del deseo de Huracán de recuperarse tras resultados irregulares: “Es el escenario ideal para levantar cabeza. Es la única competencia que nos queda y el clásico es un partido totalmente aparte, pero estamos preparados”. Además, destacó que un triunfo les daría un envión anímico clave para volver a posicionarse en la pelea.

En la tabla, San Lorenzo llega al clásico tercero con 11 puntos en la Zona B, luego de su victoria sobre Instituto, mientras que Huracán marcha cuarto en el Grupo A con 10 unidades, tras igualar 1-1 con Unión en Santa Fe.