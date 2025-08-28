Autoridades del STJ participaron de la reunión de la Junta Directiva de la Región NOA de la Junta Federal de Cortes

En la oportunidad se trató el pedido por parte de la Provincia de La Rioja para regresar a la Región NOA de JuFeJus.

Hoy 19:26

El Dr. Federico López Alzogaray, presidente del Superior Tribunal de Justicia y en su carácter de presidente de la Región NOA y el Dr. Eduardo Llugdar, vicepresidente primero del Alto Cuerpo, participaron en la jornada de jueves, de la reunión de la Junta Directiva de la Región NOA, organizada por Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.).

En la oportunidad, participaron además, magistrados de Tucumán, Salta, Jujuy, y Catamarca, para tratar el perdido formulado pot la Provincia de La Rioja para regresar a la Región NOA de la Junta Federal de Cortes.

Este planteo se debe a que años atrás, esta provincia pasó a formar parte del Nuevo Cuyo.

En ese marco, por unanimidad los magistrados de las jurisdicciones participantes aceptaron la moción de la Provincia de La Rioja y en razón de dicha postura, se solicitará a JuFeJus, que convoque a una Asamblea Extraordinaria para aprobar este traspaso de La Rioja, del Nuevo Cuyo al NOA, zona a la que históricamente perteneció.

Asimismo, los participantes debatieron temas varios alusivos a la operatividad del Junta y a la situación institucional de cada jurisdicción, en procura de efectivizar el servicio de Justicia.