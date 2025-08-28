Añatuya: detuvieron a un joven con pedido de captura tras una persecución policial

Un delincuente de 18 años, con antecedentes y buscado por varios robos, fue arrestado en el barrio CGT de Añatuya. Llevaba consigo objetos presuntamente robados.

Hoy 19:38

Un operativo de la División Prevención de la Departamental 13 terminó con la detención de Natanhiel Lemos Balancine, un joven de 18 años conocido en el ambiente delictivo y con pedido de captura vigente por múltiples robos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La persecución en el barrio CGT

Los efectivos policiales patrullaban la zona cuando observaron al sospechoso cargando una bolsa en actitud sospechosa. Al advertir la presencia de los uniformados, Balancine intentó escapar y se refugió en una vivienda, ingresando por una ventana.

Con autorización de la propietaria, los agentes irrumpieron en el domicilio y lograron reducirlo.

En el interior de la casa se secuestraron varios elementos, tales como un reflector, un rollo de cables y un acolchado. Los objetos serán peritados para determinar su procedencia.

Amplio prontuario

Según confirmaron fuentes policiales, Balancine posee un extenso historial delictivo y estaba siendo intensamente buscado por la Justicia. Tras su detención, quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras continúa la investigación para establecer la conexión de los elementos hallados con distintos hechos de robo en la ciudad.