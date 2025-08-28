Juan Mendonça sobre el presente de Sarmiento: "No creo que haya que dramatizar el momento"

El arquero habló de la actualidad del Profe que viene de caer por goleada ante Gimnasia de Chivilcoy por la sexta fecha del Torneo Federal A.

Hoy 21:12

Tras una nueva jornada de entrenamiento de cara al duelo ante San Martín de Formosa, el arquero Juan Mendonça habló del presente de Sarmiento de La Banda que viene de caer por goleada ante Gimnasia de Chivilcoy por la sexta fecha del Torneo Federal A.

"Sabíamos que era una cancha difícil y que el rival no había perdido salvo con Douglas, no teníamos la idea de dejar esa imagen, nos duele, fue una de las que más nos dolió. Todavía dependemos de nosotros, quedan tres partidos durísimos, pero son esos que nos benefician a nuestro juego", abrió el golero.

El Profe atraviesa una mala racha de tres partidos sin ganar y en ese sentido el arquero expresó: "No somos un desastre o perdemos con equipos que no nos pueden ganar, es muy parejo todo, son rivales difíciles, los mejores del torneo y Sabíamos que iba a ser así, aunque pensábamos tener algunos puntos más. Tenemos muchas chances de clasificar".

"No creo que haya que dramatizar el momento, el grupo está fuerte y dependemos de nosotros. Es injusto que estemos juzgado 'como que estamos en mal momento' todavía tenemos chances de clasificar y eso nos mantiene vivos", declaró el arquero.

Sobre el duelo ante San Martín de Formosa: "Es un rival duro, la idea es acortar los errores y hacer un partido ordenado. No hay que entrar en el juego de ellos porque va a intentar ensuciar el partido y llevarlo a su terreno. Hay que enfocarse en lo nuestro", manifestó.

Por último, dijo: "Estoy bien, obviamente a uno no le gusta que le conviertan y duele que quede esa imagen. Los números son buenos y nadie juega para equivocarse, convivo con eso. Sería injusto que este equipo no clasifique", cerró Juan Mendonça.