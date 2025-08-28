Cristian Mazzón, sobre su futuro en Mitre: "La idea es que continuemos hasta el final del torneo"

El entrenador confirmó que se quedará al mando del plantel profesional del Aurinegro hasta el cierre de la campaña en la Primera Nacional.

Luego de una jornada de entrenamientos tras la buena victoria de Mitre ante San Telmo por la fecha 28 de la Primera Nacional el entrenador Cristian Mazzón confirmó entre otras cosas que continuará al mando del Auri al menos hasta el final de la temporada.

"La idea es que continuemos hasta el final del torneo junto con todo el cuerpo técnico", abrió el entrenador.

Además, agregó: "Se ha formado una relación con los jugadores por el día a día, son chicos bárbaros, siento el apoyo y el respeto, eso lo valoro".

Sobre el próximo duelo por la Primera Nacional, comentó: "Pensamos partido a partido, contra Chacarita será un partido duro, trabajamos pensando en eso, el rival sufrió también un cambio de entrenador. Vamos a ir a tratar de traer los tres puntos", expresó.

"A los muchachos les dije no miremos la tabla ni los puntos, vamos partido a partido y con los pies sobre la tierra. Ese es el mensaje", sentenció Cristian Mazzón en diálogo con El Clásico.