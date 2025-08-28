Natividad Nassif destacó la importancia del futuro Hospital de Clínicas para la formación de profesionales y la salud pública

La titular de la cartera sanitaria fue entrevistada este jueves en el programa El Dueño de la Tarde de Radio Panorama.

La ministra de Salud de Santiago del Estero, Natividad Nassif, visitó las obras del Hospital Universitario de Clínicas, ubicado frente al Nodo Tecnológico, y subrayó que se trata de “una obra estratégica” que combinará docencia, investigación y atención sanitaria de alta complejidad.

En diálogo con Radio Panorama, Nassif explicó que el nuevo centro “responde a la mirada de futuro que desde hace más de una década impulsa el gobernador Gerardo Zamora, al concebir la salud y la formación de recursos humanos como ejes del desarrollo provincial”.

Según la funcionaria, el hospital tendrá doble valor: por un lado, se convertirá en espacio de formación para estudiantes de grado, residentes y profesionales que busquen subespecializaciones; por el otro, permitirá atender patologías complejas con tecnología de punta, fortaleciendo la red sanitaria provincial.

“Será el quinto hospital universitario del país, a la altura de los grandes centros de referencia como el de la UBA”, destacó Nassif, y agregó que el proyecto “evitará el desarraigo de jóvenes que hoy deben migrar a otras provincias para estudiar medicina o realizar prácticas profesionales”.

La ministra también puso de relieve que el hospital se integrará a un sistema articulado de atención: desde unidades primarias de cercanía hasta hospitales de segunda y alta complejidad, con derivaciones según el caso. “Estamos construyendo un modelo pensado en la excelencia y en la igualdad de oportunidades para todos los santiagueños”, afirmó.

En su intervención, Nassif destacó el rol estratégico de la enfermería y anunció que se trabaja para que el ingreso al sistema de salud sea con título profesional, acompañado de capacitación continua. Además, remarcó la incorporación de nuevas infraestructuras en el interior provincial y el uso de herramientas innovadoras como la telesalud.

Finalmente, subrayó que el Hospital de Clínicas se enmarca en un proyecto político de largo plazo: “Aquí no se va a ensayar qué hacer; el hacer ya está definido para sostener un futuro de igualdad y acceso a la salud para todos”.

Mirá aquí la entrevista completa: