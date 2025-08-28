Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 AGO 2025 | 22º
Invitan a una jornada de actividades para despedir el mes de las infancias

Se hará en plaza Sarmiento el próximo sábado 30 de agosto de 15 a 18.

Hoy 20:30

Este sábado 30 de agosto, de 15 a 18 hs en la Plaza Sarmiento de la ciudad Capital, se realizará el evento “Juguemos en tu barrio”, organizado por la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia junto a la Dirección Provincial de Discapacidad, como parte de las actividades previstas para cerrar el “Mes de las Infancias”.

La invitación a esta propuesta fue realizada por la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Miriam Nallar, junto a la coordinadora de Promoción de Derechos de la Subnaf, Mercedes Habra.

Durante la jornada los niños junto a sus familias podrán participar de actividades recreativas y deportivas, chocolatada, visitar una feria de emprendedores y disfrutar de un espectáculo que presentará el Estudio de Danzas Urbanas.

En este sentido, Nallar destacó el trabajo en conjunto que se llevó adelante junto a las demás áreas y agradeció al Gobierno de la provincia por el apoyo en la organización.

“Bajo estas políticas públicas buscamos que los niños se integren y continúen jugando; que dejen un poco las pantallas y que junto al equipo de profesionales vamos a estar acompañándolos en este evento que nos llena de expectativas”, subrayó la funcionaria, que también instó a los vecinos a sumarse a esta iniciativa para divertirse con a los niños.

