Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 AGO 2025 | 22º
X
Locales

La Municipalidad y la Provincia realizaron un operativo de descacharreo en el barrio Juan Díaz de Solís

Trabajaron en tareas preventivas para evitar la formación de criaderos de mosquitos.

Hoy 20:41

La Municipalidad de la Capital en coordinación con el Ministerio de Salud de la Provincia llevaron adelante un operativo de descacharreo y fumigación en el barrio Juan Díaz de Solís en el marco de tareas preventivas para evitar la formación de criaderos de larvas de mosquitos transmisores del dengue.

En esta labor intervinieron, de manera articulada la Dirección de Salud municipal, el Centro Operativo N°1, el Caps Juan Díaz de Solís, la Dirección de Calidad de Vida y personal de la Dirección de Vectores del Ministerio de Salud.

Estas actividades que se realizan de manera conjunta entre municipio y provincia, continuarán desarrollándose en otros sectores de la ciudad; pero en esta oportunidad se trabajo junto a los vecinos, sensibilizando y llevando a cabo acciones en terreno en varias cuadras de ese complejo habitacional.

Al respecto, el director de Salud, Antonio Palomo, indicó que “es importante trabajar en este período porque dentro de los domicilios en un poco de agua se desarrollan muchas larvas y por eso es necesario descartar los recipientes”.

Resaltó que hay que tener en cuenta el trabajo en comunidad para que la prevención sea más efectiva.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Accidente en Ruta 34: identificaron a los dos jóvenes que murieron tras chocar con un camión
  2. 2. Falleció el joven que cayó desde la terraza de un edificio en el Bº Ramón Carrillo
  3. 3. “La gente dice que es el almamula”: la palabra del dueño del campo donde aparecen animales mutilados
  4. 4. Fatalidad: dos jóvenes motociclistas murieron tras ser atropellados por un camión
  5. 5. Una propuesta de casamiento sorprendió en pleno partido de básquet en el club Almirante Brown
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT