La Municipalidad y la Provincia realizaron un operativo de descacharreo en el barrio Juan Díaz de Solís

Hoy 20:41

La Municipalidad de la Capital en coordinación con el Ministerio de Salud de la Provincia llevaron adelante un operativo de descacharreo y fumigación en el barrio Juan Díaz de Solís en el marco de tareas preventivas para evitar la formación de criaderos de larvas de mosquitos transmisores del dengue.

En esta labor intervinieron, de manera articulada la Dirección de Salud municipal, el Centro Operativo N°1, el Caps Juan Díaz de Solís, la Dirección de Calidad de Vida y personal de la Dirección de Vectores del Ministerio de Salud.

Estas actividades que se realizan de manera conjunta entre municipio y provincia, continuarán desarrollándose en otros sectores de la ciudad; pero en esta oportunidad se trabajo junto a los vecinos, sensibilizando y llevando a cabo acciones en terreno en varias cuadras de ese complejo habitacional.

Al respecto, el director de Salud, Antonio Palomo, indicó que “es importante trabajar en este período porque dentro de los domicilios en un poco de agua se desarrollan muchas larvas y por eso es necesario descartar los recipientes”.

Resaltó que hay que tener en cuenta el trabajo en comunidad para que la prevención sea más efectiva.