La Municipalidad organizará el próximo lunes un homenaje a Dardo del Valle Gómez en el parque del Encuentro

Las actividades comenzarán desde las 9 y habrá una muestra de arte, lecturas y taller creativo.

Hoy 20:43

El lunes 1 de septiembre, en el parque del Encuentro, la Municipalidad de la Capital realizará un homenaje al recordado escritor Dardo del Valle Gómez con el lanzamiento de su obra Copla Parda Sabiduría Encarnada.

Las actividades comenzarán a las 9 horas con una muestra de arte, lecturas, taller creativo con productos textiles con artesanos del Mercado Artesanal Municipal (MAM) y danzas folklóricas a cargo de docentes del Centro de Educación para el Arte.

Posteriormente, con la participación de autoridades, habrá entrega de libros al Servicio Educativo Municipal y a representantes de bibliotecas populares y asociaciones. Luego, se desarrollará un reconocimiento con palabras alusivas al recordado escritor santiagueño y la parte musical será con el Coro de niños de la provincia.

Será una jornada de encuentro, música y danzas recuperando y valorando el legado de Dardo del Valle Gómez, patriarca de la Copla Argentina y Padre de la Copla Parda Latinoamericana.