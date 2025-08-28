Rentas de la municipalidad sumó nuevos servicios en su web para facilitar trámites de los contribuyentes

Podrán concretar diversos trámites a través de la página www.dgrmsantiagociudad.gob.ar

Hoy 20:45

La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Santiago del Estero informó a los vecinos que se encuentran disponibles nuevas implementaciones que facilitan trámites a contribuyentes en el sistema de autogestión en su página web oficial www.dgrmsantiagociudad.gob.ar

Allí, se podrán constatar los legajos comerciales, industriales o de servicios; los inmuebles o padrones registrados bajo su propiedad, de los cuales es responsable tributario, el estado de cuenta de los mismos, los diferentes trámites realizados y poder descargar las notificaciones y resoluciones de sus trámites.

Asimismo, podrán descargar las boletas, acceder a información sobre medios de pagos virtuales, canales de comunicación, generar planes de pago al contado accediendo hasta un 20% de descuento en sus obligaciones.

Además, es el único medio habilitado para obtener las constancias de inscripción y obleas comerciales, como así también las constancias de libre deuda municipal en el cual deberá tener en cuenta que los que estén relacionados a propiedades (padrones) se obtienen seleccionando los mismos y en el caso de que sean aquellos destinados a contrataciones o con destinos comerciales se ingresa a través de los legajos.

El sistema requiere que el contribuyente se encuentre al día en las obligaciones de todos sus legajos comerciales, padrones, incluidos aquellos inmuebles donde realiza la actividad económica pero no es propietario, y demás tasas establecidas en la Ordenanza Tributaria Anual. También se resaltó que debe estar cancelado el mes en curso.

Se recuerda que, para que las constancias se encuentren operativas, deberán cancelar sus obligaciones fiscales, inclusive las del mes de curso, con 72 horas hábiles de anticipación.

Por cualquier duda o consulta la Dirección de Rentas municipal puso a disposición las siguientes vías de comunicación; por e-mail: despachorentas@santiagociudad.gov.ar Whatsapp: 3853021418 / 3855146647 Teléfono fijo: (0385) 422-9811