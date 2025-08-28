Jorge Salvatierra se ilusiona con dar pelea en el Clausura: "Depende de nosotros"

El entrenador de Independiente de Beltrán confía en que pueden llegar a ser protagonistas en la Liga Santiagueña.

Tras la victoria ante Banfield por la Liga Santiagueña de Fútbol, el entrenador Jorge Salvatierra habló del presente de Independiente de Beltrán que se ilusiona con dar pelea en el Torneo Clausura.

"Veníamos jugando bastante bien, la idea era seguir de esa forma y contra Banfield plasmamos lo mismo, presionando alto, cortando y jugando rápido. Con la ventaja ya empezamos a mover la pelota. Tratamos de seguir para llegar con chances hasta la última fecha", abrió el entrenador.

Sobre lo que se viene en la Liga Santiagueña, dijo: "Siempre le digo a los chicos que depende de nosotros, si sumamos los 9 puntos y esperamos algunos resultados podemos llegar a jugar la final, ese es nuestro objetivo. No estamos lejos y ahora jugamos contra el puntero. Va a ser un partido difícil y lindo para jugarlo ante el último campeón. Trataremos de ser protagonistas y no iremos a colgarnos del travesaño porque lo único que nos sirve es ganar".

"Tendríamos que tener cinco puntos más, perdimos y nos empataron partidos increíbles que merecíamos ganar. Obvio que el fútbol no es merecimiento", declaró.

Respecto al duelo clave ante Unión Santiago, expresó: "Tiene jugadores de jerarquía, lo plantearemos de la mejor manera y con nuestras armas. Por suerte vuelve cinco jugadores y estaremos completos para afrontar ese partido", declaró Jorge Salvatierra.