Maximiliano Canavó fue autocrítico: "Noté que los muchachos se han relajado un poco"

El entrenador de Vélez de San Ramón se refirió al presente de su equipo en la actual Liga Santiagueña.

Hoy 21:05

Vélez se encuentra en plena preparación para un partido fundamental por la Liga Santiagueña de Fútbol ante Independiente de Fernández, en el que buscará recuperarse de la dura caída ante Unión de Beltrán, que lo dejó sin la chance de subirse a lo más alto de la Zona B del Torneo Clausura. En ese sentido el entrenador Maximiliano Canavó fue autocrítico sobre el presente de los de San Ramón.

"Sabíamos lo que jugábamos y la importancia de meter el triunfo el domingo, pero no estuvimos finos, lo perdimos por errores nuestros, vengo notando de que cada vez que convertimos bajamos la intensidad. Empezamos al revés en comparación al torneo pasado, en el anterior fuimos de menor a mayor y ahora en inversa. Noté que los muchachos se han relajado un poco", abrió el entrenador.

Respecto a la dura pelea por llegar a la final del Clausura, expresó: "Sabemos que no tenemos margen de nada, corremos de atrás, pero faltan 9 puntos y vamos a enfocarnos en lo nuestro y corregir errores. Esperemos que la fecha que viene las cosas nos salgan bien como antes".

Sobre el duelo ante Independiente de Fernández dijo: "Vamos a ir a proponer como lo hicimos siempre, los dos tenemos la necesidad de ganar así que va a ser un partido lindo", cerró Maximiliano Canavó.