Alvarado empató ante Quilmes y dejó a Güemes en zona de descenso

Tras la igualdad sin goles en el duelo pendiente por la fecha 21 de la Primera Nacional entre el elenco de Mar del Plata y el Cervecero, el Gaucho cayó un puesto y quedó en zona roja.

Hoy 22:02

Malas noticias para Güemes, tras el empate sin goles entre Quilmes y Alvarado por el duelo pendiente por la fecha 21 de la Primera Nacional, el Gaucho cayó un puesto y ahora quedó en zona de descenso directo.

Güemes quedó 17º con 27 puntos y (-7DG), Alvarado 16º con 28pts y (-7DG), en tanto que Arsenal también acumula 27pts, pero con (-12DG), se ubica 18°.

Qué se le viene a Güemes:

Colegiales (L)

Atlanta (V)

Racing Cba. (L)

Quilmes (v)

San Miguel (L)

Qué se le viene a Alvarado:

Quilmes (V) pendiente fecha 21

Gimnasia y Tiro (V)

Mapú (L)

Deportivo Madryn (V)

Los Andes (L)

Qué se le viene a Arsenal:

San Martín T. (V)

Tristán Suarez (L)

Gimnasia y Tiro (V)

Mapú (L)

Deportivo Madryn (V)

Alvarado (L)