Alvarado empató ante Quilmes y dejó a Güemes en zona de descenso

Malas noticias para Güemes, tras el empate sin goles entre Quilmes y Alvarado por el duelo pendiente por la fecha 21 de la Primera Nacional, el Gaucho cayó un puesto y ahora quedó en zona de descenso directo.
Güemes quedó 17º con 27 puntos y (-7DG), Alvarado 16º con 28pts y (-7DG), en tanto que Arsenal también acumula 27pts, pero con (-12DG), se ubica 18°.
Qué se le viene a Güemes:
Colegiales (L)
Atlanta (V)
Racing Cba. (L)
Quilmes (v)
San Miguel (L)
Qué se le viene a Alvarado:
Quilmes (V) pendiente fecha 21
Gimnasia y Tiro (V)
Mapú (L)
Deportivo Madryn (V)
Los Andes (L)
Qué se le viene a Arsenal:
San Martín T. (V)
Tristán Suarez (L)
Gimnasia y Tiro (V)
Mapú (L)
Deportivo Madryn (V)
Alvarado (L)