Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 AGO 2025 | 22º
X
Somos Deporte

Alvarado empató ante Quilmes y dejó a Güemes en zona de descenso

Tras la igualdad sin goles en el duelo pendiente por la fecha 21 de la Primera Nacional entre el elenco de Mar del Plata y el Cervecero, el Gaucho cayó un puesto y quedó en zona roja.

Hoy 22:02

Malas noticias para Güemes, tras el empate sin goles entre Quilmes y Alvarado por el duelo pendiente por la fecha 21 de la Primera Nacional, el Gaucho cayó un puesto y ahora quedó en zona de descenso directo. 

Güemes quedó 17º con 27 puntos y (-7DG), Alvarado 16º con 28pts y (-7DG), en tanto que Arsenal también acumula 27pts, pero con (-12DG), se ubica 18°. 

Qué se le viene a Güemes:
Colegiales (L)
Atlanta (V)
Racing Cba. (L)
Quilmes (v)
San Miguel (L)

Qué se le viene a Alvarado:
Quilmes (V) pendiente fecha 21
Gimnasia y Tiro (V)
Mapú (L)
Deportivo Madryn (V)
Los Andes (L)

Qué se le viene a Arsenal:
San Martín T. (V)
Tristán Suarez (L)
Gimnasia y Tiro (V)
Mapú (L)
Deportivo Madryn (V)
Alvarado (L)

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Accidente en Ruta 34: identificaron a los dos jóvenes que murieron tras chocar con un camión
  2. 2. Falleció el joven que cayó desde la terraza de un edificio en el Bº Ramón Carrillo
  3. 3. “La gente dice que es el almamula”: la palabra del dueño del campo donde aparecen animales mutilados
  4. 4. Fatalidad: dos jóvenes motociclistas murieron tras ser atropellados por un camión
  5. 5. Una propuesta de casamiento sorprendió en pleno partido de básquet en el club Almirante Brown
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT