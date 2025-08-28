Añatuya: madre e hijo lesionados tras choque de moto y camioneta

El rodado menor impactó contra la camioneta, y sus ocupantes tuvieron que ser hospitalizados.

Hoy 23:45

En la noche de este jueves se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las calles Leopoldo Lugones y Absalón Rojas del Barrio Villa Fernández, de la ciudad de Añatuya.

Una motocicleta Honda Storm, conducida por un joven de apellido Arévalo, acompañado por su madre, de apellido Díaz, colisionó con una camioneta Ford F-100 guiada por un hombre de apellido Ruiz.

Los ocupantes de la motocicleta resultaron lesionados y fueron trasladados al nosocomio local en una ambulancia municipal.

Efectivos de la Comisaría 41 se hicieron presentes en el lugar para realizar los procedimientos de rigor.