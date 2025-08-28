Barracas Central consiguió un triunfazo ante Newell’s y es el único puntero de la Zona A

El Guapo venció a la Lepra por 2-1 en Rosario para treparse a la cima.

Hoy 21:21

Barracas Central se impuso por 2-1 ante Newell's Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa, resultado que le permite treparse a la cima de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025.

El conjunto rosarino había arrancado en ventaja gracias al gol de Carlos González, pero los dirigidos por Rubén Darío Insua reaccionaron a tiempo. Facundo Bruera marcó la igualdad y luego Iván Tapia, de penal tras una polémica decisión revisada por el VAR, selló la remontada.

La caída profundizó el mal momento de la Lepra, que venía de perder el clásico ante Rosario Central y ahora enfrenta un clima cada vez más tenso en el Parque de la Independencia, justo en la antesala de las elecciones en el club.

Con este triunfo, Barracas Central se consolida como puntero de su zona y sigue firme en la pelea por un lugar en los playoffs.