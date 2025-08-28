Newell’s busca la recuperación ante Barracas Central en el Coloso

Este viernes desde las 19, la Lepra recibe al Guapo por la 7ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Los de Cristian Fabbiani necesitan volver a sonreír tras la derrota en el clásico, mientras que los de Insua sueñan con trepar a la cima.

La Liga Profesional 2025 ofrece otro capítulo clave este viernes cuando desde las 19, Newell’s reciba a Barracas Central en el Coloso Marcelo Bielsa. El equipo rosarino llega golpeado después de perder el clásico con Rosario Central gracias a un golazo de Ángel Di María y está obligado a dar una muestra de carácter ante su gente. Con apenas un triunfo en el torneo, la Lepra necesita sumar para no alejarse de la zona de clasificación.

El presente del equipo dirigido por Cristian Fabbiani genera preocupación: tras debutar con victoria en la primera fecha, Newell’s encadenó una serie negativa con derrotas ante Banfield y Central, más empates frente a Aldosivi, Defensa y Justicia y Central Córdoba. El rendimiento se estancó y los hinchas esperan que el equipo encuentre regularidad.

Por su parte, Barracas Central llega con otro ánimo. El conjunto dirigido por Rubén Darío Insua está siendo una de las sorpresas del Clausura: viene de empatar 1-1 ante Defensa y Justicia y se ubica segundo en la Zona A, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Si gana en Rosario, el Guapo podría subirse a la cima y consolidar su gran presente.