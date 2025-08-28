Tras el escándalo ante U. de Chile, Independiente visita a Instituto en Córdoba

Los de Córdoba arrastran cinco partidos sin ganar, mientras que los de Avellaneda vuelven a jugar tras el escándalo por la Sudamericana. Se miden desde las 21:15.

Hoy 00:04

Este viernes desde las 21.15, la Gloria recibirá al Rojo en el Monumental Presidente Perón por la 7ª fecha de la Zona B. Los de Córdoba arrastran cinco partidos sin ganar, mientras que los de Avellaneda vuelven a jugar tras el escándalo ante U. de Chile por la Sudamericana.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Torneo Clausura 2025 vivirá uno de sus partidos más atractivos este viernes cuando Instituto reciba a Independiente en Córdoba. El duelo llega en un momento delicado para ambos equipos: la Gloria no logra levantar cabeza y acumula cinco encuentros sin victorias, mientras que el Rojo regresa a la competencia tras la suspensión de su partido ante U. de Chile, en medio de un bochorno internacional que todavía genera repercusiones.

El equipo dirigido por Daniel Oldrá atraviesa una racha muy complicada. Viene de caer 1-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y previamente había sufrido una dura goleada 4-0 frente a Unión en su estadio. Con tres derrotas y dos empates en los últimos cinco partidos, Instituto necesita sumar para salir del fondo de la tabla. La buena noticia para los cordobeses es el regreso de Fernando Alarcón, que cumplió su fecha de suspensión y será titular.

Por su parte, Independiente encara un contexto más que complejo. Después de los incidentes violentos ante Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, el club espera la resolución de Conmebol, que podría aplicar una sanción severa. Mientras tanto, el equipo de Julio Vaccari busca sumar sus primeros tres puntos en el Clausura, ya que todavía no ganó: suma dos empates y tres derrotas. Para este encuentro, el DT no podrá contar con Kevin Lomónaco, expulsado en la caída ante Vélez.

La probable formación de Instituto vs. Independiente, por el Torneo Clausura

Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Jeremías Lázaro, Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla, Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.

El posible once de Independiente vs. Instituto, por el Torneo Clausura

Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.