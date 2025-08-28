Ingresar
En vivo: tras el escándalo ante U. de Chile, Independiente visita a Instituto en Córdoba

Los de Córdoba arrastran cinco partidos sin ganar, mientras que los de Avellaneda vuelven a jugar tras el escándalo por la Sudamericana. Se miden desde las 21:15.

Hoy 21:32
Independiente Instituto

Este viernes desde las 21.15, la Gloria recibirá al Rojo en el Monumental Presidente Perón por la 7ª fecha de la Zona B. Los de Córdoba arrastran cinco partidos sin ganar, mientras que los de Avellaneda vuelven a jugar tras el escándalo ante U. de Chile por la Sudamericana.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Independiente Instituto Atlético Central Córdoba

