Banfield venció a Tigre y volvió al triunfo en el Torneo Clausura

El Taladro se impuso por 1-0 sobre el Matador en el sur bonaerense.

Hoy 21:21

Banfield venció por 1-0 a Tigre en la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura, con un gol de Mauro Méndez que le permitió sumar tres puntos valiosos y mantenerse en la pelea por los puestos de vanguardia.

El equipo dirigido por Pedro Troglio fue superior al Matador, especialmente en el segundo tiempo, donde generó varias ocasiones claras de gol. Sin embargo, la gran actuación del arquero Felipe Zenobio, figura del conjunto conducido por Diego Dabove, evitó una diferencia mayor.

Con este triunfo, el Taladro permanece en la quinta posición, mientras que Tigre quedó en el 11º puesto, complicando su panorama en la tabla y sin poder cortar la racha negativa de resultados.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Tigre Club Atlético Banfield

