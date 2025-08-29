Con el objetivo de prenderse en la pelea, Banfield recibe a Tigre en el Florencio Solá

El encuentro se jugará este viernes 29 de agosto a las 19 y será transmitido por ESPN para todo el país.

El Torneo Clausura 2025 continúa con un duelo clave por la Zona A: Banfield recibe a Tigre en el Florencio Solá con la obligación de sumar para no perder terreno en la tabla. El encuentro se jugará este viernes 29 de agosto a las 19:00 horas y será transmitido por ESPN para todo el país.

El Taladro, dirigido por Pedro Troglio, llega al compromiso en la 11ª posición, con seis partidos disputados y 6 puntos, a 5 unidades del líder. El equipo mantiene un promedio de 1,17 goles por partido, pero sufre en defensa: le convirtieron 10 goles en lo que va del certamen. Troglio sabe que necesita ajustar atrás si quiere que Banfield se acerque a los puestos de clasificación.

Enfrente estará un Tigre que vive un presente un poco más estable. Los de Diego Dabove ocupan la 9ª colocación con la misma cantidad de partidos, pero con 7 puntos y a 4 de la cima. El Matador se muestra sólido en defensa, con solo 6 goles recibidos, aunque debe mejorar su capacidad goleadora: promedia 1 gol por encuentro.