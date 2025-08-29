El Pre-Federal “60 años de Canal 7” sigue con todo: hoy continúa la acción

Tras el triunfo de Jorge Newbery sobre Quimsa el miércoles, esta noche desde las 22:00 se jugarán cuatro partidos clave por una nueva jornada del certamen de Básquet.

Hoy 00:29

El Torneo PreFederal de Básquet “60 años de Canal 7” ya tuvo su primer adelanto el miércoles 27 de agosto, donde Jorge Newbery se quedó con un gran triunfo ante Quimsa por 72 a 68, en un encuentro muy parejo que abrió la fecha con intensidad y emoción.

La actividad continúa hoy, viernes 29, con cuatro partidos vibrantes que prometen mover las posiciones en las zonas. En la Zona 1, Belgrano se enfrentará a Juventud, con arbitraje de Nicolás D’Anna y Julián Salinas, mientras que Tiro Federal recibirá a Sportivo Colón, bajo la conducción de Gustavo D’Anna y Sofía Nocco.

Por su parte, en la Zona 2, el duelo entre Olímpico y Normal Banda, que estaba previsto para el miércoles, fue suspendido y se reprogramará con nueva fecha. Sin embargo, habrá acción desde las 22:00 con dos choques imperdibles: Nicolás Avellaneda vs. Red Star (árbitros: Nicolás Carrillo y Facundo Gerez) y Independiente vs. Huracán (árbitros: Eric Páez y Betiana Águila).

Así sigue la acción:

Viernes 29 de agosto: 22hs

Belgrano vs Juventud – Árbitros: Nicolás D’Anna y Julián Salinas .

– Árbitros: y . Tiro Federal vs Sportivo Colón – Árbitros: Gustavo D’Anna y Sofía Nocco.

