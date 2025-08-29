En vivo: Franco Colapinto afronta la segunda práctica del GP de Países Bajos de Fórmula 1

Tras el descanso de verano en el hemisferio Norte, el argentino volvió a la acción con el objetivo de sumar sus primeros puntos de la temporada. Finalizó 18º. Norris, Piastri y Stroll, los más rápidos.

Hoy 10:57

Cómo fue la primera práctica

En el reinicio de las actividades del campeonato mundial de Fórmula 1, Franco Colapinto realizó en el circuito de Zandvoort la primera práctica del Gran Premio de Países Bajos en donde con el Alpine A525 consiguió ubicarse 18° tras marcar 1m12s276 en la mejor de las 27 vueltas que recorrió en los 4.279 metros del trazado ubicado a metros del Mar del Norte.

La primera salida a pista del piloto argentino fue calzando neumáticos medios flamantes, con los cuales completó media docena de giros, logrando girar con ese compuesto en 1m15s096, antes de detenerse en boxes, momento que se extendió por una bandera roja que provocó el despiste de Kimi Antonelli con su Mercedes.

Tras realizársele un ajuste en la suspensión delantera, Colapinto retornó a pista y continuó con la configuración de la puesta a punto en el A525 y que mostró una eficiente prestación al mejorar sus registros y plasmar 1m13s750 en el mejor de los tres giros dados y volver a boxes para colocar neumáticos blandos.

Con el compuesto rojo, el pilarense volvió a demostrar la evolución del coche consiguiendo mejorar los tiempos y cerrar su mejor vuelta en la tanda, con 1m12s276 tras diez vueltas, en donde el equipo fue regulando además la carga del alerón delantero para tener mejor adherencia y retornar a boxes para otra revisión y análisis del funcionamiento.

En la tercera etapa del entrenamiento, Colapinto fue enviado a pista calzando nuevamente los neumáticos medios utilizados en el comienzo de la sesión, con los cuales afrontó los últimos minutos con el objetivo de evaluar el andar con tanques llenos de cara a la planificación para la competencia del domingo que será sobre 72 vueltas; durante esta parte, el piloto argentino giró en 1m16s706.

Con respecto a Pierre Gasly, compañero de Colapinto, quedó décimo con 1m11s613, completando una labor similar con neumáticos blandos y medios en su auto, el cual como el N°43 también contó con una modificación en los ductos de frenos traseros para esta actividad, como lo informó la escuadra de Enstone.

Para seguir por TV a Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de Fórmula 1

Viernes 29 de agosto

7.25: Práctica 1 // Fox Sports y Plan Premium Disney+

10.55: Práctica 2 // Fox Sports y Plan Premium Disney+

Sábado 30 de Agosto

6.25: Práctica 3 // Fox Sports y Plan Premium Disney+

9.55: Clasificación // Fox Sports y Plan Premium Disney+

Domingo 31 de Agosto

9.55: Carrera // Fox Sports y Plan Premium Disney+